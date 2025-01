Esclusiva: domani vertice Chelsea-Juve. I dettagli. Su Cambiaso e Kelly…

La Juventus entra nel vivo del mercato per regalare gli ultimi colpi a Thiago Motta. Domani ci sarà un vertice con il Chelsea per parlare di Renato Veiga, difensore centrale portoghese classe 2003, e Ben Chilwell, terzino sinistro classe 1996 da settimane in uscita dai Blues. La novità è che il vertice tra Juve e Chelsea sarà allargato a due nomi, considerato che la vicenda Cambiaso va seguita. È possibile che il Manchester City, già dallo scorso maggio sull’ex Bologna, allarghi la proposta economica per convincere i bianconeri. E allora la Juve si vuole cautelare sulla corsia mancina con una soluzione tampone, in attesa di Hancko che può coprire due ruoli (centrale e terzino) e che è – come anticipato a fine novembre – il grande obiettivo per giugno con qualche speranza di poter anticipare negli ultimi giorni di mercato. Kelly resta nei radar, ci saranno dialoghi con il Newcastle, dopo le valutazioni fatte nelle ultime ore tra pro e contro. Ma la novità è il vertice con il Chelsea per un doppio obiettivo, cercando di capire tutti i margini sulle formula e tenendo conto degli slot al minimo in uscita sui prestiti del club inglese. Ma Veiga, già accostato alla Juve qualche settimana fa, e Chilwell hanno scalato posizioni in queste ore nella lista bianconera.

Foto: Instagram Chelsea