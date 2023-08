Renato Sanches-Paredes, doppio colpo Roma a centrocampo

La Roma ha ormai chiuso la doppia operazione per il proprio centrocampo. Renato Sanches e Leandro Paredes lasceranno il Paris Saint-Germain per mettersi a disposizione di José Mourinho. Il centrocampista portoghese – come vi abbiamo raccontato – è sempre stato il grande obiettivo dei giallorossi, arriverà nella Capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto che si trasformerà in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Per Paredes, invece, si tratta di un ritorno non solo in Italia, ma anche in giallorosso. Infatti, il centrocampista argentino ha già indossato la maglia giallorossa nelle stagioni 2014-2015 e 2016-2017. Un’operazione intorno ai 4 milioni di euro, con il giocatore che firmerà un contratto di due anni.

Foto: Twitter Psg