Renato Sanches-Roma: il PSG apre, ma aspetta l’offerta giusta

La Roma è sulle tracce di Renato Sanches, il centrocampista individuato per rafforzare il reparto. Dalla Francia sono arrivate ulteriori conferme negli ultimi minuti: secondo “Le Parisien”, il club francese non chiude al trasferimento del centrocampista arrivato dal Lille la scorsa estate per circa 15 milioni, lo stesso Sanches ha aperto al trasferimento dopo una stagione costellata da infortuni. Ma il PSG aspetta l’offerta giusta, mentre la Roma insiste per un’operazione in prestito alla Wijnaldum.

Foto: twitter PSG