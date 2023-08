Matic al Rennes e Paredes alla Roma: la staffetta è pronta

La Roma si appresta a riabbracciare Leandro Paredes. Un ritorno in giallorosso per sostituire il partente Nemanja Matic che lascerà la Capitale per accasarsi al Rennes. Un intreccio che vi avevamo già raccontato questo pomeriggio, il centrocampista serbo sta per essere liberato dopo aver chiesto la cessione al club giallorosso e si accaserà alla corte di Genesio per un’operazione da 4 milioni. Paredes, invece, sarà il suo sostituto in giallorosso. Per il centrocampista si tratta di un ritorno nella Capitale, confermate le indiscrezioni dell’Argentina e del Corriere della Sera del 9 agosto. Paredes ha rifiutato la corte del Galatasaray, ha dato priorità alla Roma e presto sarà accontentato.

Foto: Instagram Matic