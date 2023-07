Ranieri su Jankto: “Un bravo giocatore, gran professionista. Altre cose a me non interessano. Nessun problema con Abodi”

L’allenatore del Cagliari, Claudio Ranieri, in un’intervista al Corriere della Sera ha commentato l’arrivo di Jakub Jankto in Sardegna. Il centrocampista 27nne era già stato allenato dal tecnico per diversi anni alla Sampdoria ed è considerato il primo calciatore di alto livello in attività a fare coming out. Il suo ritorno in Italia ha generato un dibattito della questione omosessualità nel mondo del pallone. Su quest’argomento si è focalizzata larga parte dell’intervista e delle dichiarazioni. Spiegando innanzitutto le ragioni dell’acquisto: “Non ho fatto valutazioni che non fossero quelle di un bravo giocatore, intelligente, adatto al mio progetto, serio, disponibile, gran professionista. Queste sono le cose che io guardo in un giocatore, altre cose a me non interessano. So che è un ragazzo d’oro, quando gli spieghi le cose cerca di metterle in pratica. Poi come tutti può fare bene o male”. Quindi ha difeso Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani nel governo Meloni, finito oggetto di polemica per delle dichiarazioni che sono state percepite come avverse al giocatore: “Se ho letto bene ha detto che non c’è nessun problema. Ho visto che si sono attaccati al fatto che ha parlato di ostentazioni. Ognuno ha le sue idee, ma c’è sempre qualcuno che vuole estrapolare qualcosa per poter far polemica. Conosco Abodi, che è una persona seria, competente, sensibile. E ha portato tutto questo nel suo ministero”. Quindi sulla questione coming out: “Capisco quanto debba aver sofferto prima per esternare una cosa che è naturale: per lui è stata dura e chissà per quanti altri ragazzi lo è, non so nel calcio o nello sport, ma proprio nella famiglia. Per questo avevo detto che sarebbe bello che ce ne fossero anche altri di messaggi così, per fare capire che non ci sono differenze”. E sul doverlo eventualmente proteggere: “Credo che un ragazzo che ha fatto quello che ha fatto lui è già forte dentro”.

Foto: Foto: Screen Instagram Cagliari