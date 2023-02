Jankto fa coming out: “Sono omosessuale, non voglio nascondermi”

L’ex centrocampista della Sampdoria, Jakub Jankto, ora allo Sparta Praga, ha annunciato sui social la sua omosessualità.

Il giocatore ha fatto coming out con un video su Instagram e alcune didascalie, dove scrive: “Voglio vivere la mia vita in libertà. Sono omosessuale e non voglio nascondermi.”

Questo il video pubblicato dal giocatore:

Foto: twitter Samp