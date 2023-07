Cagliari-Jankto sì. Pressing per Gabbiadini. Stand-by Augello. Il retroscena su Tameze

Il Cagliari sta costruendo un mercato a immagine e somiglianza di Claudio Ranieri. In dirittura la trattativa per Jakub Jankto che l’allenatore conosce bene dai tempi della Samp e che tornerà in Italia dopo l’esperienza con il Getafe in prestito dallo Sparta Praga. Il Cagliari insiste per Gabbiadini che ha tre anni di contratto con la Samp ma che è una priorità di Ranieri. Stand-by Augello e un retroscena su Tameze: il club rossoblù aveva chiuso per lui, c’erano soltanto i contratti da firmare, poi la decisione di virare su un profilo più giovane come Sulemana.

Foto: twitter Samp