Raiola conferma tutto: “Pinamonti di nuovo all’Inter? C’è l’accordo con il Genoa”

Dopo l’incontro con l’Inter, Mino Raiola ha confermato quanto vi avevamo anticipato ieri: c’è l’accordo con il Genoa per il ritorno in nerazzurro di Andrea Pinamonti. Queste le dichiarazioni di Raiola: “Inter e Genoa hanno trovato l’accordo, ora serve quello con noi. Resterà all’Inter? Io sto parlando con l’Inter, non con altri. Andrea è una delle punte dell’Italia del futuro, ci sono state tante proposte anche dall’estero. L’Inter non ci sta facendo un piacere, esattamente come non lo stiamo facendo noi all’Inter. La Juve? Si dice il peccato, non il peccatore”. Confermando le indiscrezioni di qualche tempo fa, relative all’interesse della Juve per Pinamonti. Ma adesso è proprio un’altra storia.

Foto: L’Equipe