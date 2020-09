Esclusiva: Pinamonti, base di intesa tra Genoa e Inter per il ritorno in nerazzurro

Andrea Pinamonti viaggia verso il ritorno all’Inter. Nel rispetto di un patto verbale tra le due società: quando il Genoa acquistò Pinamonti per 18 milioni, era stato concordato che l’Inter avrebbe ripreso l’attaccante per 19 milioni. Nelle ultime ore ci sono stati contatti proficui, il rapporto tra le due società è eccellente, certificato anche (e non solo) dalla sinergia per l’attaccante esterno Males. Perfezionata l’operazione, sarà poi l’Inter a decidere il futuro di Pinamonti: quarta punta, oppure una nuova destinazione in prestito.

Foto: Twitter Genoa