Esclusiva: la Juve punta Pinamonti. E va con forza su Calafiori, terzino della Roma (c’è anche l’Inter)

Andrea Pinamonti ha fatto gol alla Juve, 2 giorni fa, anche se è stato ininfluente ai fini del risultato. Ma c’è di più, molto di più: l’attaccante classe ’99 è entrato fortemente in orbita Juve, al punto che nelle ultimissime ore ci sono stati contatti molto concreti per definire l’operazione. Ricordiamo che per Pinamonti, lo scorso febbraio, il Genoa ha esercitato il diritto di riscatto per poco più di 18 milioni (ci sarebbero i margini x un’eventuale intervento dell’inter, secondo vecchi accordi verbali, ma non è detto che ciò accada).Preziosi ha fretta di vendere Pinamonti, la Juve c’è. In un discorso, quello bianconero, molto più ampio, che prevede l’arrivo di un attaccante giovane (Pinamonti è l’identikit giusto) più uno specialista più esperto (nella lista c’è anche Milik). Pinamonti è gestito da Raiola, esattamente come Riccardo Calafiori, talentuoso terzino sinistro classe 2002 della Roma, in scadenza nel 2022. La >Juve c’è, con forza (sul ragazzo va registrato anche l’interesse dell’inter). E in assenza di rinnovo, la Roma potrebbe essere costretta a cederlo. L’asse Raiola-Juve, dunque, procede spedito in attesa di capire gli sviluppi legati al futuro di Gigio Donnarumma. Il Milan ha tanta voglia di provvedere al prolungamento del contratto in scadenza nel 2021: vedremo gli sviluppi, la Juve resta alla finestra.

Foto: profilo Twitter ufficiale Genoa CFC