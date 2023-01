Esclusiva: Luca Pellegrini, volo prenotato dalla Germania alle 20.50. La lazio lo aspetta

Luca Pellegrini viaggia velocemente verso la Lazio. Confermando le nostre indiscrezioni delle ultime settimane (anche di ieri sera), sulla necessità di chiudere a gennaio e non a giugno. C’era già stato il placet dell’Eintracht Francoforte, è arrivato il via libera della Juventus, adesso gli ultimi dettagli per regalare (in prestito con diritto di riscatto) un nuovo terzino a Maurizio Sarri. Addirittura c’è già un volo prenotato dalla Germania alle 20.50. La Lazio aspetta Pellegrini.

Foto: Instagram Pellegrini