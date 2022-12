Esclusiva: Lazio, incontro per Luca Pellegrini. I dettagli

La Lazio vuole prendere un esterno sinistro già a gennaio. E l’ha individuato in Luca Pellegrini, proprietà Juve e in prestito all’Eintracht Francoforte, confermando le tracce raccontate diverse settimane fa. Ma la novità è importante, visto che ieri c’è stato un incontro a sorpresa con Claudio Lotito per ragionare sull’operazione. Luca Pellegrini spinge per la Lazio, la sua squadra del cuore, e sarebbe disposto a fare un sacrificio rispetto all’ingaggio che dal prossimo luglio sarà superiore ai tre milioni a stagione. Pellegrini lascerebbe l’Eintacht solo per il club biancoceleste. Situazione da seguire con attenzione, la Lazio lavora per il prestito biennale.

foto: profilo Instagram Luca Pellegrini