Il Torino ha chiesto Mohamed Fares alla Lazio. La trattativa è in corso, non è stata ancora definita, ma l’interesse c’è e il profilo piace a Juric. Se si sbloccasse, la Lazio andrebbe su Luca Pellegrini (proprietà Juve e in prestito all’Eintracht), ci sono gli accordi. Ma prima c’è da definire l’uscita Fares.

Foto: Twitter Lazio