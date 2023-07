Pulisic al Milan: è fatta! C’è l’accordo con il Chelsea

Christian Pulisic dal Chelsea al Milan: ci siamo. Negli ultimi minuti è stato raggiunto l’accordo con il Chelsea, operazione da circa 20/22 milioni bonus compresi, la priorità del Milan che va in porto. Già 2 giorni fa avevamo raccontato come fosse aumentata la fiducia per arrivare al centrocampista offensivo di grandi qualità. Tra ieri sera e stamattina avevamo parlato del via libera in arrivo: la tempistica è stata confermata. Adesso il Milan aspetta Pulisic per le visite mediche e per metterlo a disposizione di Stefano Pioli.

Foto: Instagram Pulisic