L’ora del Milan: Pulisic ormai al traguardo, Reijnders vicino

Dopo aver ceduto Sandro Tonali al Newcastle, il Milan è alla ricerca dei rinforzi da regalare a Stefano Pioli. Dopo aver chiuso Loftus–Cheek, i rossoneri continuano a guardare in casa Chelsea inseguendo Christian Pulisic. L’attaccante americano è un chiodo fisso della società rossonera, tanto che il Diavolo si è spinto oltre i 20 milioni di euro, presentando ai Blues un’offerta di circa 22 milioni. Un ulteriore passo avanti che avvicina sempre più Pulisic a vestire la maglia rossonera. Ma non è l’unica operazione che sta portando avanti la nuova squadra mercato guidata da Moncada. Infatti, nel taccuino del Milan c’è anche Tijani Reijnders, centrocampista classe ’98 dell’AZ Alkmaar. Un profilo già avvallato da Stefano Pioli con i rossoneri pronti ad andare oltre i 20 milioni. C’è ottimismo, ma resta da trovare l’accordo con il club olandese. Il Milan deve però fare in fretta, il vantaggio deve tramutarsi in una decisione rapida e negli accordi, visto che per Reijnders c’è concorrenza Premier.

Foto: Instagram Pulisic