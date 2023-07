Milan, cresce la fiducia per Pulisic. E va avanti la trattativa per Reijnders

E’ sempre Pulisic il chiodo fisso del Milan, l’offerta dei rossoneri ha superato i 20 milioni, secondo quelle che erano le richieste del Chelsea. Secondo gli aggiornamenti di Gianluigi Longari per Sportitalia, la trattativa con il Chelsea per il trequartista sta procedendo spedita e la fiducia del Milan è in aumento. Infondo, si tratta di una priorità. Procede anche la trattativa con l’AZ per il centrocampista Reijnders che Pioli ha avallato completamente. Ora i rossoneri confidando di raggiungere un accordo definitivo.

Foto: Instagram Pulisic