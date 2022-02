Polonia, il presidente della Federcalcio: “Non giocheremo gli spareggi con la Russia”

Continuano ad arrivare condanne dall’interno del mondo del calcio nei confronti dell’attacco militare russo nei confronti dell’Ucraina. Già ieri, ad esempio, la UEFA aveva deciso di spostare la finale di Champions League da San Pietroburgo a Parigi e di far disputare le partite delle compagini appartenenti ai paesi belligeranti in campo neutro. Oggi è arrivato invece un duro messaggio da parte del presidente della Federcalcio polacca Cezary Kulesza, che su Twitter ha affermato come la sua Nazionale non sia intenzionata a disputare gli spareggi per accedere ai mondiali, che la vedrebbero affrontare proprio la Russia.

Queste le parole pubblicate su proprio profilo Twitter: “Non è il tempo delle parole, ma di agire. A causa dell’escalation dovuto all’aggressione della Federazione Russa nei confronti dell’Ucraina, la Nazionale Polacca non ha intenzione di giocare la partita di spareggio contro la Repubblica di Russia. Questa è l’unica decisione giusta. Siamo in trattative con le federazioni della Svezia e della Repubblica Ceca per presentare una posizione comune alla FIFA”.

Foto: Twitter Nazionale Polonia