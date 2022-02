L’UEFA ha deciso: la finale di Champions sarà a Parigi

La giornata di ieri ha rappresentato uno dei momenti più drammatici della storia recente europea, con l’attacco della Russia all’Ucraina che ha avviato profonde riflessioni anche all’interno del mondo dello sport. Subito dopo lo scoppio del conflitto, infatti, sono partite le richieste indirizzate alle varie federazioni per spostare le competizioni in programma nel paese guidato da Vladimir Putin: fra queste la finale di Champions League, originariamente programmata per il prossimo 28 maggio a San Pietroburgo.

Ad inizio settimana la Uefa si era opposta alla possibilità di spostare la sede della sfida, nonostante i movimenti bellici già effettuati dalla Russia, ma l’invasione su larga scala cominciata nella giornata di ieri sembra aver cambiato quelle che sono le carte in tavola. Stando a quanto riportato dal The New York Times, infatti, la federazione avrebbe deciso di riprogrammare la partita allo Stade de France di Parigi.

Foto: Twitter Champions League