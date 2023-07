Pogba: la mega offerta dell’Al-Ittihad è di 100 milioni per tre anni

Paul Pogba ha visitato le strutture dell’Al Ittihad, club saudita dove sono approdati recentemente Karim Benzema e N’Golo Kanté. Ma non solo. Thibaud Vezirian per TeamFootball.fr riporta i dettagli anche dell’offerta del club saudita nei confronti del Polpo. Infatti, si legge che l’Al-Ittihad avrebbe avanzato un’offerta di 100 milioni (più bonus) spalmati in tre anni al centrocampista francese. Una situazione da monitorare nei prossimi, considerando che – come vi avevamo raccontato – Pogba non è più intoccabile per la Juventus.

Foto: Twitter Thibaud Vezirian