Il retroscena: Pogba, la Juve lo aspetta. Ma non lo ritiene più intoccabile

Andiamo oltre le parole di Rafaela Pimenta che racconta le sue verità ma che deve accettare anche quelle degli altri. Parliamo di Paul Pogba (tornato nel pomeriggio alla Continassa): la Juve è rimasta scottata da una stagione tremenda a livello di infortuni e problemi di ogni tipo. Ha apprezzato il fatto che il Polpo si sia rimesso al lavoro prima del tempo. Ma ovviamente ha il timore che i problemi muscolari possano materializzatasi, considerato che negli ultimi anni Pogba ha avuto sempre grandi difficoltà. Qualcuno assicura che fosse stato abbozzato un discorso, al punto che ci sarebbe stato anche un accordo (non scritto…) che sarebbe stato ridimensionato l’ingaggio in caso di problemi fisici. Discorsi logici (ripetiamo: non inseriti nel contratto) sulla scia di quanto accaduto negli ultimi anni durante la sua esperienze con il Manchester United. La Juve non lo riterrebbe incedibile se arrivasse una proposta di gradimento del Polpo, ma non sono discorsi che verranno confermati ufficialmente. In assenza di offerte, è normale che Pogba ripartirà che con il club che ha scelto l’estate scorsa, nella speranza che non ci siano altre brutte notizie e che gli infortuni di qualsiasi tipo siano davvero alle spalle.

Foto: Twitter Juventus