Clamoroso dall’Arabia: Pogba visita il centro sportivo dell’Al-Ittihad

Paul Pogba è sbarcato venerdì sera in Arabia Saudita, sfruttando il weekend libero concesso dalla Juventus. Il centrocampista francese è partito con il suo jet per andare a vedere le strutture dell’Al-Ittihad, club saudita dove sono sbarcati recentemente Karim Benzema e N’Golo Kanté. Secondo quanto riportato da Thibaud Vezirian per TeamFootball.fr, il centrocampista francese ha visitato le strutture del club allenato da Nuno Espirito Santo. Resta da capire la volontà del diretto interessato. E per la Juventus – come vi avevamo già raccontato – Paul Pogba non è più incedibile. Una situazione da monitorare nei prossimi, alla luce anche del video pubblicato su TikTok dove il Polpo risponde: “Oggi no, domani non lo so”.

Foto: Thibaud Vezirian Twitter