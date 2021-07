Pjaca al Torino in prestito, aspettando Messias

Un’altra possibilità per Marko Pjaca. Com’era già chiaro nei giorni scorsi, il Torino ha chiuso gli accordi con la Juve per il prestito con diritto di riscatto dell’attaccante esterno, reduce da un’esperienza con il Genoa. Nei prossimi giorni, possibilmente entro venerdì, il Torino si attiverà per chiudere anche l’arrivo di Messias dal Crotone, due operazioni indipendenti. Messias è una priorità di Juric, il Toro ora deve accelerare perché il Monza è pronto a fare follie. Tutto questo aspettando chiarimenti sul futuro di Belotti (nella lista anche della Roma) attualmente legato da un contratto in scadenza il prossimo giugno.

Foto: Twitter giocatore