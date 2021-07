Esclusiva: Messias aspetta il Toro. Ma il Monza è pronto a fare follie

Junior Messias aspetta il Torino, una richiesta precisa di Juric, a prescindere dal probabile arrivo di Pjaca. Il club granata ha avuto già un paio di summit e ha preannunciato una nuova offerta per avvicinarsi alla richiesta del club granata (8 milioni di base fissa più di 2 bonus). Ma attenzione a non rinviare troppo, perché nelle ultime ore, il Monza ha avuto contatti serrati con il Crotone. E Stroppa sarebbe ovviamente felice di allenare nuovamente Messias in B dopo averlo avuto alle sue dipendenze. Quindi, la voglia di Serie A di Messias è altissima, ma il Monza è pronto a fare follie sia per il cartellino che per l’ingaggio del centrocampista offensivo brasiliano.

Foto: Instagram personale