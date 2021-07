Messias-Petagna-Pjaca: c’è il gradimento di Juric

Il Torino presto perfezionerà alcune operazioni già imbastite. La prima sarà quella che chiama in causa Messias, ormai un tormentone che vi stiamo raccontando dai primi passaggi della trattativa. Si tratta innanzitutto di definire la vicenda Belotti per entrare a piè pari suo mercato. Juric apprezza Messias, ha avallato anche l’eventuale arrivo di Pjaca e gradirebbe anche Petagna nel caso in cui non venisse raggiunto l’accordo con Belotti per il prolungamento. Sono tre tracce assolutamente avallate da Juric, ora serve il resto a partire da Messias.

Foto: Twitter Torino