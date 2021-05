Pirlo sugli insulti al figlio: “Gli ho detto di non dare peso ai leoni da tastiera”

Nel corso della conferenza stampa in vista della gara con l’Udinese, Andrea Pirlo è tornato anche sulla vicenda degli insulti al figlio e gli auguri di morte che ha ricevuto in settimana.

Queste le parole del tecnico: “Essendo in questo ambiente da tanti anni so cosa significa essere un personaggio pubblico. Non trovo una novità questi insulti da parte della gente che si nasconde dietro a una tastiera. Mi dispiace per mio figlio perché non c’entra niente, ho spiegato anche a lui che non deve farci caso. Questo è un problema sociale”.

Foto: Facebook Juventus