Il figlio di Pirlo denuncia: “Ogni giorno augurano la morte a me e a mio padre”

Il figlio di Andrea Pirlo ha deciso di pubblicare alcune delle minacce e insulti che lui e suo padre ricevono ogni giorno. “Devi morire insieme a tuo padre” si legge in un testo di un messaggio ricevuto da Nicolò Pirlo, 17 anni, figlio dell’allenatore della Juve. Nicolò l’ha condiviso sul suo profilo Instagram per denunciarne la violenza gratuita concessa dai social e l’ingiustizia di esserne il bersaglio, per la “colpa” di essere figlio di un allenatore non apprezzato da qualche “leone da tastiera”. Lo stesso Nicolò ha scritto un messaggio in merito, un passaggio recita: “Ogni giorno augurano la morte a me e a mio padre. Chiedo di mettervi nei miei panni e chiedervi come vi sentireste”.

Foto: Twitter Juventus