Pirlo: “Gioca Dybala, Morata ha avuto un problemino. Servirà massima attenzione”

Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Udinese.

Queste le parole del tecnico: “L’Udinese è una squadrato fisica composta da giocatori con spiccate qualità tecniche, che oltre De Paul e Pereyra. Loro prendono pochi gol, si difendono bene e hanno un’organizzazione ben precisa. Ci aspetta una partita difficile, noi abbiamo un obiettivo in testa”.

Sull’attacco: “Ronaldo sta bene ed è sereno. Giocherà con Dybala perché Morata non sta benissimo, ha avuto ieri un problemino al polpaccio e valuteremo oggi le sue condizioni se portarlo domani a Udine con noi”.

Lei come sta? Ha parlato con la proprietà?

“Io sto bene, ho parlato con la proprietà l’altro giorno quando è venuta al campo. Abbiamo fatto una chiacchierata un po’ su tutto come sempre, sono tranquillo”.

Più orgoglioso della presa di posizione di suo figlio per gli insulti ricevuti o più schifato per gli stessi?

“Essendo in questo ambiente da tanti anni so cosa significa essere un personaggio pubblico. Non trovo una novità questi insulti da parte della gente che si nasconde dietro a una tastiera. Mi dispiace per mio figlio perché non c’entra niente, ho spiegato anche a lui che non deve farci caso. Questo è un problema sociale”.

Come stanno Danilo e Chiesa?

“Danilo sta bene, Chiesa un po’ meno. Abbiamo l’allenamento di oggi pomeriggio per vedere come va ma sarebbe un po’ rischioso proporlo dall’inizio”.

Il resto della squadra come sta?

“Arthur si è allenato solo ieri con la squadra, Ramsey anche a parte. Abbiamo lavorato bene con gli altri e domani dobbiamo essere al massimo per vincere la partita”.

Foto: Twitter uff. Juventus