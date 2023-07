Pioli: “Mi aspetto qualche acquisto durante la tournée. Serve un attaccante, dobbiamo sostituire Ibra”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha così parlato anche dei temi legati al calciomercato in casa rossoneri: “Ho grande stima dei miei giocatori ma allo stesso modo credo sia arrivato il momento di apportare qualche cambiamento. Il mercato purtroppo finisce il 31 agosto e certe operazioni non termineranno subito, però quando andremo in tournée mi aspetto qualche arrivo. È il primo anno che manca Zlatan, quindi la ricerca di un attaccante è un obiettivo. Stiamo cercando di trovare giocatori di intelligenza e qualità, in linea con il nostro percorso. Devono essere adatti a indossare la maglia del Milan, se poi il mercato offrirà la possibilità di prendere stranieri non sarà un problema”.

Poi ha proseguito: “Loftus-Cheek e Romero sono molto motivati, sanno di arrivare in un grande club. Aldilà delle qualità tecniche noi abbiamo bisogno di gente che dia il massimo tutti i giorni. Poi sul telefonare i nuovi arrivi io parlo male tutte le lingue ma mi faccio capire. L’esterno destro che arriverà dovrà essere bravo nell’uno contro uno, mentre a centrocampo prenderemo profili che si possano intergrare come caratteristiche. Dietro, invece, se non ci sarà qualche uscita credo che siamo a posto”. Ricordiamo che il Milan ha raggiunto l’accordo con il Chelsea per Christian Pulisic, mentre a centrocampo lavora per Tijani Reijnders dell’Az Alkmaar.

Foto: sito ufficiale Milan