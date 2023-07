Milan-Reijnders: sprint finale. Il punto su Morata. E il retroscena su Gravenberch

Ora Reijnders. Dopo aver sbloccato la trattativa per Pulisic, adesso il Milan conta di chiudere per il centrocampista dell’AZ: le distanze si stanno assottigliando, il club rossonero ha sfondato il muro dei 20 milioni e si prepara a definire i dettagli. Per l’attacco il nome caldo resta quello di Alvaro Morata, a condizione che accetti un ingaggio di 4 milioni a stagione e che si trovi un’intesa con l’Atletico Madrid. In lizza resta anche Gianluca Scamacca, almeno fino a quando la Roma non troverà l’intesa sulla formula con il West Ham. Ma occhio alle sorprese: l’arrivo di Reijnders non chiuderebbe la porta a un altro centrocampista. A Moncada piace moltissimo Gravenberch, ve ne abbiamo parlato giusta una settimana fa. Il Bayern sta facendo resistenza, ma alla fine potrebbe anche decidere di valutare una proposta per il centrocampista. La stessa Bild ha accostato nei giorni scorsi Gravenberch al Milan, confermando quanto vi avevamo anticipato. Il ragazzo spinge per andare a giocare di più, vedremo se il Bayern aprire almeno mezza finestra.

Foto: twitter Az