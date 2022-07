Pessina al Monza: dalle parole di Galliani alle certezze di due giorni fa

Matteo Pessina al Monza: lo aveva promesso Galliani subito dopo la promozione del Monza. E sabato vi avevamo raccontato che questa operazione avrebbe avuto alte probabilità di andare in porto, come sta accadendo in queste ore. Il pressing di Galliani è andato a buon fine, l’Atalanta riceverà una cifra di circa 15 milioni. A Pessina era stata promessa la fascia di capitano, si tratta di un ritorno al passato per un senso di appartenenza, avendo il centrocampista iniziato la sua carriera proprio con il club brianzolo che ha ottenuto una storica promozione in Serie A.

