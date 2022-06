Galliani: “Sono nato e cresciuto a Monza. Sono felicissimo. Mercato? Ci faremo qualche regalo”

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato a Sport Mediaset nella serata della festa promozione in Serie A del Monza.

Queste le sue parole: “Sono l’uomo più felice al mondo perché sono nato e cresciuto a Monza e avevo questo sogno di portare la squadra in Serie A. E’ solo gioia, non c’è spazio per altre emozioni. Per farlo dovevamo fare il migliore anno della nostra vita visto che è la prima volta che accade in 110 anni di storia”.

Sul mercato: ““Non so che mercato faremo per la Serie A, chiedetelo al presidente Berlusconi. Io sono scaramantico, figuratevi se uno come me senza avere la certezza della Serie A si è messo ad imbastire trattative. Sicuramente ci faremo qualche regalo”.