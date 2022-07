L’indiscrezione: Galliani show, tutto su Pessina e Petagna. Ma non molla Gnonto

Il Monza è scatenato, Adriano Galliani di più. Sono stati chiusi cinque colpi (Cragno, Carboni, Ranocchia, Birindelli e Sensi), un altro (Casale) è sfumato per la volontà del diretto interessato di aspettare la Lazio. Adesso è assalto a Matteo Pessina, un chiodo fisso da settimane, e ad Andrea Petagna: entrambi hanno lo stesso procuratore (Riso), come Sensi che è già del club brianzolo. Ma c’è di più: il Monza non molla l’attaccante Gnonto, in scadenza tra un anno con lo Zurigo, al centro di un’asta tra club olandesi e tedeschi senza che ci stia stato fin qui un accordo. Il presidente dello Zurigo, non più tardi di qualche giorno fa, ha dichiarato che sono arrivate proposte troppo basse. Il Monza è stato il primo club ad apprezzare Gnonto, spera che ci siano ancora i margini per fare un’offerta anche superiore a quella di chi ci sta provando da settimane.

Foto: Twitter Champions