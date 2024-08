Pedersen-Torino: la promessa di matrimonio un anno fa. Ora…

Marcus Pedersen e il Torino: ricordando le nostre esclusive di oltre un anno fa (era il 17 luglio), possiamo dire che il matrimonio sta per andare in porto circa un anno dopo. Non soltanto a luglio ma anche ad agosto (esattamente l’11) il Torino ci aveva provato con forza, a conferma del fortissimo interesse per Pedersen che poi aveva scelto il Sassuolo. Il terzino classe 2000 è rientrato al Feyenoord dopo il prestito in Emilia con relativa retrocessione, ma ha sempre pensato di tornare in Serie A. Adesso siamo davvero ai dettagli, operazione da circa 5 milioni più eventuali bonus: Pedersen al Toro, dalla promessa di matrimonio di un anno fa alla svolta imminente.

Foto: Instagram Pedersen