Esclusiva: Pedersen, con il Torino c’è anche il Milan

Marcus Holmgren Pedersen è un terzino giovane (classe 2000) e di qualità, di proprietà del Feyenoord e che potrebbe avere un futuro in Italia. Dalla lista escludiamo l’Inter, che aveva sondato e che ha deciso di prendere Cuadrado (per questo motivo anche Holm è fuori dai giochi nerazzurri). Teniamo il Torino in caso di cessione di Singo (Inter o estero), aggiungiamo lo stesso Milan se non dovesse affondare per Singo. I rossoneri hanno già sondato, la valutazione di Pedersen è di circa 7 milioni più bonus.

Foto: Pedersen Instagram