Esclusiva: Torino, nuovi sondaggi per Pedersen. Ma dipende da Singo-Soppy

Il Torino ha fatto in giornata nuovi sondaggi per Marcus Pedersen, l’esterno destro ventitreenne del Feyenoord che piace molto e che era già stato cercato qualche settimana fa. Dipende molto dallo scambio Singo-Soppy, esiste la volontà di farlo ma non un accordo completo sul conguaglio. Se Singo andasse in un altro club senza scambio, piace sempre al Milan, il Torino tornerebbe su Pedersen, ma solo in quel caso. I granata pensano sempre a Praet, un tormentone, e hanno mosso passi per Barrow.

Foto: Instagram Pedersen