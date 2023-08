Pavard all’Inter: affare fatto. Una breve volata da giovedì. I dettagli

Benjamin Pavard sarà un nuovo difensore dell’Inter. Soprattutto: confermata la strategia di giovedì scorso quando vi avevamo anticipato che l’Inter avrebbe investito 30 milioni per il difensore. Andrà leggermente oltre, un paio di milioni in più per regalare a Simone Inzaghi il difensore che cercava. Dalla Germania tra giovedì e venerdì avevano parlato addirittura di 40 milioni più bonus e di Benjamin ritirato dal mercato. Esattamente il contrario perché l’Inter era sicuro di quanto aveva fatto, uno sforzo che sarebbe stato premiato. Anche perché, a 10 mesi dalla scadenza, sarebbe stato folle rinunciare a una cifra del genere. Pavard è un grande colpo per la difesa nerazzurra.

Foto: Instagram Pavard