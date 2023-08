L’indiscrezione: Inter-Pavard, le cifre sono quelle di giovedì. E c’è un motivo

Benjamin Pavard e l’Inter: restiamo a quanto anticipato giovedì e ribadito venerdì. Riepilogando: l’Inter ha stanziato 30 milioni (bonus compresi) per il cartellino del difensore centrale francese in scadenza di con il Bayern, venerdì abbiamo aggiunto che non ci risultano richieste da 40 più bonus per Pavard. Oggi siamo a 25 per arrivare a 30 una cifra che i tedeschi potrebbero accettare anche perché sanno (lo abbiamo ribadito venerdì) che esiste un accordo totale tra il francese e i nerazzurri. È possibile che il Bayern vada a prendere un altro terzino, anche i club più ricchi al mondo sanno che non avrebbe senso metterla sul piano di un principio che poi porterebbe a un bagno di sangue. A maggior ragione se Pavard si liberasse per andar via a parametro zero nello stesso club che oggi ha comunque fatto un’offerta importante. L’Inter confida di sbloccare entro martedì, comunque ha mollato tutte le altre liste alternative, al netto dei nomi che sono stati fatti nelle ultime ore. Adesso l’Inter confida di poter consegnare presto Pavard a Simone Inzaghi.

Foto: Instagram Pavard