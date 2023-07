Paul Pogba è appena rientrato a Torino da Jeddah

Paul Pogba è appena rientrato a Torino, con un volo privato da Jeddah. Nessuna risposta alla domanda dei giornalisti che gli hanno chiesto come fosse andato il suo viaggio in Arabia. Negli ultimi giorni ha visitato le strutture dell’Al Ittihad, club saudita dove sono approdati recentemente Karim Benzema e N’Golo Kanté, alimentando dubbi sul suo futuro alla Juventus. Del resto, come vi avevamo anticipato, per i bianconeri non è più incedibile. A una domanda di un fan però si è lasciato sfuggire che vede come improbabile un suo immediato trasferimento in Arabia.

Foto: Twitter Thibaud Vezirian