Parisi-Fiorentina: dalla svolta di domenica notte all’annuncio ufficiale!

Fabiano Parisi alla Fiorentina: ora è ufficiale. Un’operazione rapidissima che vi abbiamo raccontato in esclusiva a partita dalla notte tra domenica e lunedì, aggiungendo il giorno dopo gli accordi totali. Operazione da 10 milioni più 1 di bonus, le visite erano state programmate per oggi (venerdì), tutto confermato in qualsiasi dettaglio. Poco fa il comunicato del club viola: “Fiorentina AC comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Fabiano Parisi dell’Empoli FC. Fabiano Parisi nato a Solofra (AV) il 9 novembre 2000 ha disputato 58 partite e realizzato 2 Reti in Serie A. Il nuovo calciatore viola, già convocato in Nazionale Maggiore, vanta inoltre 11 Presenze e 1 gol con la Nazionale Under 21”.

Foto: Twitter Fiorentina