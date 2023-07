Esclusiva: Parisi, l’ultimo sondaggio è del Torino. La situazione

La partita per Fabiano Parisi resta apertissima. Vi abbiamo detto della Juve che farebbe l’operazione soltanto in caso di uscita di Iling, quindi bisogna aver pazienza. L’Empoli gradirebbe Ranocchia come contropartita. Alla Fiorentina piace da sempre (la scorsa estate era andata molto vicina), ma teniamo sempre conto che il titolare – oltre che il capitano – è Biraghi. Come abbiamo raccontato due giorni fa, in questo weekend non avremmo avuto alcun tipo di decisione, quindi bisogna avere pazienza. La novità di giornata è stata rappresentata da un sondaggio importante del Torino che evidentemente non ha chiuso altri colpi sulla corsia mancina. E che si è informato sulle condizioni economiche (circa 10 milioni più bonus), il profilo di Parisi piace. Non escludiamo altre sorprese nei prossimi giorni.

Foto: Instagram personale