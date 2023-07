Esclusiva: Parisi alla Fiorentina, accordo totale tra i club! E cifre confermate

Fabiano Parisi alla Fiorentina: è fatta. Poco minuti fa è stato raggiunto l’accordo con l’Empoli, sulla scia di quanto vi avevamo anticipato nella notte. Confermate anche le cifre: 10 milioni più bonus di un altro milione in base alle presenze. Adesso Parisi definirà gli accordi con il suo nuovo club, si tratta soltanto di perfezionarli con un prevedibile contratto quinquennale. Su Parisi si era registrato l’interesse della Juve, ma qualsiasi discorso sarebbe stato collegato almeno a un’uscita. Il Torino ha fatto un sondaggio, ora è tornato su Doug avendo memorizzato che su Parisi nelle ultime ore la Fiorentina ha operato lo scatto decisivo. I bonus non sarebbero stati un problema, infatti l’accordo è stato rapido. L’Empoli ora prenderà un sostituto, in pole c’è Pezzella dopo un sondaggio fatto per Augello della Samp. Ma ciò che più conta è che Parisi andrà alla Fiorentina, un lungo inseguimento partito la scorsa estate e che adesso è al traguardo.

Foto: twitter Empoli