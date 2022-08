Paredes alla Juve: 16 maggio-31 agosto. Un solo nome al comando, affare fatto

Una telenovela, forse qualcosa in più. Leandro Paredes alla Juve: sono trascorsi 100 giorni, oltre tre mesi, da quando ne abbiamo parlato per la prima volta. Era il 16 maggio, un nome – quello di Paredes – mai accostato alla Juve, anzi la tendenza era quella di indicare Jorginho come prima scelta. Invece, i riflettori già allora erano sull’ex Roma, la proposta era stata quella di uno scambio con Kean, c’era Leonardo come direttore sportivo e poi gli scenari sono cambiati. Ma certamente non quello che ha visto Paredes sempre più in cima alla lista bianconera, per distacco. Una richiesta precisa di Allegri che voleva un uomo di assoluta qualità per risolvere quello che è un problema da sempre a centrocampo. Paredes ha avuto l’enorme merito di resistere a qualsiasi tipo di tentazione, aveva scelto la Juve ed è andato fino in fondo. Hanno parlato di Arsenal e di piano B, nulla di concreto ma realismo e coerenza. Dal 16 maggio al 31 agosto, ieri sera gli accordi totali: è proprio vero, i grandi obiettivi – quando sono tali – non tramontano con il trascorrere delle settimane che diventano mesi. Cento giorni per consegnare Leandro alla Juve.

Foto: Twitter Paris Saint Germain