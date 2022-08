Paredes, sempre e solo Juve: è fatta! I dettagli

Leandro Paredes sarà il nuovo centrocampista della Juve. Tutto questo a scanso di qualsiasi equivoco, per esempio che la trattativa sarebbe saltata o che sarebbe entrato un piano B, la Juve mai ha pensato a tutto questo, voleva andare soltanto fino in fondo, formalizzando la proposta e raggiungendo tutti gli accordi con il Paris Saint–Germain. La situazione, chiaramente, è andata assolutamente in discesa nel momento in cui il club parigino ha acquisito le prestazioni di Fabian Ruiz per 23 milioni dal Napoli, bonus compresi. La Juve pagherà circa 20 milioni (15+5) per il cartellino in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. Esattamente la strada che il club bianconero voleva percorrere. Ma non ci sono stati mai dubbi su Paredes sarebbe stata bianconero, una rincorsa partita clamorosamente a metà maggio quando abbiamo accostato il nome di Paredes ai bianconeri, fino a quel momento mai emerso. Adesso Paredes organizzerà le visite. Il centrocampista argentino potrebbe svolgere le visite a Parigi e raggiungere Torino nella serata di domani. Una cosa è certa: Paredes arriverà presto a Torino per il primo bagno di folla bianconero e per mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri.

Foto: Twitter Psg