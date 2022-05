﻿Esclusiva: Kean, la Juve studia uno scambio con Paredes

Nel corso del summit per Paul Pogba è stato affrontato l’argomento Moise Kean. Per quest’ultimo la Juve ha già provveduto al riscatto (obbligato) dall’Everton, secondo quanto concordato la scorsa estate. Operazione da circa 38 milioni di euro. La Juve ha pensato anche di trattenere Kean, ma oggi è molto più probabile che parta. C’è una richiesta del Paris Saint-Germain, che ci aveva provato nelle ultime sessioni di mercato, per un ritorno che lo stesso attaccante gradirebbe. E l’idea è quella di lavorare per uno scambio con Paredes (in scadenza tra un anno) con conguaglio a favore della Juve. A quel punto la Juve ridisegnerebbe il centrocampo con Pogba (chiaramente definendo gli accordi con il Polpo) più Paredes più Zakaria più Locatelli e Rabiot, mentre Arthur finirebbe sul mercato. E in questo modo la Juve si concentrerebbe sugli altri ruoli, a partire dagli esterni offensivi (Di Maria aspetta una risposta, Zaniolo piace sia ai bianconeri che al Milan).

Foto: Twitter PSG