Panchina Spal: il futuro é Marino, due settimane dopo

Alla Spal avevano addirittura mandato Iachini, come ipotesi “suggestiva”, fresco di conferma alla Fiorentina. Invece, ci andrà Pasquale Marino come anticipato il 17 luglio: un nome a sorpresa che diventerà realtà. Prima Marino disputerà i playoff con l’Empoli, poi si trasferirà a Ferrara. Tre giorni fa avevamo aggiunto che la Spal ci aveva provato per Eugenio Corini, senza raggiungere l’accordo, tenendo calda la pista Marino. E così sarà.

