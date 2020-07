Esclusiva: Spal, prima scelta Corini ma non c’è accordo. Le alternative

Eugenio Corini è per distacco il primo nome nella lista della Spal per raccogliere l’eredità di Di Biagio. I contatti sono andati avanti anche nelle ultime ore, ma esiste una certa distanza tra domanda e offerta per quanto riguarda l’ingaggio. Le parti continueranno a trattare, nella speranza di arrivare a una soluzione proprio perché è il primo nome della lista. Ma resiste anche la candidatura di Pasquale Marino , che era già stato contattato e che sta vivendo un momento difficile a Empoli con i playoff a rischio. La lista comprende altri nomi, ma intanto la SPAL insisterà per arrivare agli accordi che oggi non ci sono con Corini.

FOTO: Zimbio