Esclusiva: panchina Spal, nella lista c’è anche Marino

La Spal cerca un allenatore per ripartire. Il contributo di Di Biagio è stato insufficiente ma criticarlo ora, come ha fatto la proprietà, non ha senso. Bisognava pensarci prima, al momento della scelta, senza scaricare su Semplici colpe che non erano certo totalmente sue. La Spal sta sondando il terreno con diversi allenatori, un nome da tenere in considerazione è anche quello di Pasquale Marino che ha un contratto in scadenza con l’Empoli e che sta guidando in toscani alla conquista di un posto nei playoff.

Foto: logo Spal