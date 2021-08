Palacio-Brescia, visite mediche in corso

Rodrigo Palacio al Brescia, una trattativa che ieri vi abbiamo anticipato all’ora di pranzo e confermato in serata. L’attaccante argentino questa mattina si è recato al centro Panathleticon per svolgere le visite mediche di rito con quello che sarà il suo nuovo club. Il giocatore è pronto per iniziare questa nuova avventura agli ordini di mister Pippo Inzaghi.

Foto: Twitter Bologna