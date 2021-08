Palacio al Brescia, tutto in poche ore! C’è il sì a Pippo Inzaghi

Rodrigo Palacio al Brescia: vi avevamo anticipato verso ora di pranzo che il pressing di Pippo Inzaghi stava per far breccia sull’attaccante classe 1982, da poco svincolatosi dopo una lunga esperienza al Bologna.

Avevamo aggiunto che entro la serata sarebbe arrivata la risposta di Rodrigo, il Brescia ha incassato il sì e si tratta di un grande colpo per una Serie B sempre più competitiva. Palacio era stato cercato timidamente anche dal Monza, ma alla fine ha vinto il Brescia.

