Pippo Inzaghi vuole fortemente Rodrigo Palacio a Brescia. E nelle prossime ore è previsto un contatto che potrebbe portare a una risposta definitiva entro stasera. Palacio era stato stato sondato dal Monza, spera sempre in un last minute in Serie A, ha qualcosa dall’estero ma il Brescia lo sta tentando e Inzaghi confida in una risposta positiva.

Foto: Twitter Bologna